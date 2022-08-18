عواصف النمسا القوية تتسبب بمقتل 5 أشخاص

تسبب سقوط أشجار في مقتل خمسة أشخاص بالنمسا في حادثين منفصلين، الخميس، إذ وصلت العواصف التي ضربت السواحل الشمالية للبحر المتوسط في وقت سابق اليوم إلى الدولة الواقعة في جبال الألب بعد الظهر.

قالت الشرطة إن طفلتين في الرابعة والثامنة من العمر لقيتا حتفيهما عندما سقطت عليهما أشجار على حافة بحيرة قرب بلدة سانت أندريه في جنوب النمسا، على مقربة من الحدود مع سلوفينيا.

ويبدو أن العاصفة التي بلغت سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة فاجأت من كانوا يسبحون لتلطيف أجسادهم في البحيرة في يوم حار، على الرغم من مقتل شخصين في إيطاليا في وقت سابق اليوم عندما أسقطت العواصف أشجارا هناك.

وتسببت العواصف الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي مما أجبر شركة السكك الحديدية الوطنية النمساوية على وقف جميع خدمات القطارات في معظم الولايات المتاخمة لسلوفينيا وإيطاليا، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة لقوا حتفهم أيضا في سقوط شجرة ببلدة جامينج بولاية النمسا السفلى، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كانت الشجرة سقطت بسبب البرق أو الرياح القوية.