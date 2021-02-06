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عواصف ثلجية تضرب هولندا.. والحكومة تناشد

منذ 27 دقيقة
عواصف ثلجية تضرب هولندا

عواصف ثلجية تضرب هولندا

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ناشدت الحكومة الهولندية المواطنين البقاء في منازلهم، بعد الأنباء عن هبوب عواصف ثلجية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة وتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا.

ورفع المعهد الوطني للطقس مستوى التحذير لأعلى درجة بأنحاء البلاد، متوقعا هبوب عواصف ثلجية. وهو أول تحذير مناخي على مستوى البلاد منذ تسع سنوات.

وقالت السلطات الصحية إنها ستغلق جميع مراكز فحص فيروس كورونا الأحد، في حين سيتم تقليص خدمات القطارات إلى الحد الأدنى.

وينضم التحذير من الطقس إلى إجراءات عزل عام واسعة النطاق لمكافحة فيروس كورونا، تشمل إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات والأماكن العامة الأخرى لأسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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