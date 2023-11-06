عواصف ثلجيّة تشلّ شمال شرق الصين.. وتحذير من حرارة بمستوى التجمّد

ثلوج تغطي مدينة هاربين الصينية (أ ف ب)

شهد شمال شرق الصين طقسًا باردًا غير معتاد في هذا الوقت من العام وعواصف ثلجية اليوم الإثنين، مما أدى إلى إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس، كما أصدرت مدن عدة تحذيرات مشددة من الطقس ونصحت السكان بالبقاء داخل أماكن مغلقة.

وحتى الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش)، تم إلغاء 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين، عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقًا لبيانات من تطبيق السفر فلايت ماستر.

وفي وقت سابق، قالت حكومة إقليم هيلونغجيانغ إن باقي العمليات تسير بشكل طبيعي في المطار.

وذكرت الحكومة عبر الحساب الرسمي على وي تشات أن معظم المناطق في مدينة هاربين، أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هيئة الأرصاد الجوية الصينية حذرت من انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، إلى جانب العواصف الثلجية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على عدة مدن.

وأجبر البرد السلطات في بكين وتيانجين على اتخاذ الاستعدادات لتوفير وسائل التدفئة في وقت مبكر عن المعتاد، وفقًا لإشعارات السلطات في المدينتين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية هذا الأسبوع، إن من المتوقع أن تشهد معظم مناطق شمال شرق البلاد انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية أو أقل من درجة التجمد مع تحرك الهواء البارد شرقًا وجنوبًا.