الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عودة الإنترنت في اليمن بعد انقطاع 4 أيام

منذ 3 ساعات
العاصمة اليمنية- صنعاء

العاصمة اليمنية- صنعاء

A A A
طباعة المقال

بدأت شبكة الانترنت بالعودة في اليمن الثلاثاء بعد انقطاع دام لأربعة أيام عقب غارة جوية للتحالف على مدينة الحديدة في غرب البلاد، وفق ما أفادت منظمة لمراقبة الانترنت ومراسلو وكالة فرانس برس.

وأفادت مجموعة “نت بلوكس” التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت على حسابها على تويتر أن “شبكة الإنترنت تعود في اليمن بعد انقطاع دام لأربعة أيام على مستوى البلاد”.

وبحسب المنظمة فإن انقطاع الانترنت “أعاق بشكل كبير عمل وسائل الاعلام المستقلة ومراقبة حقوق الإنسان”.

وأكد مراسلو فرانس برس في صنعاء والحديدة عودة شبكة الانترنت بعد منتصف الليل.

وكانت المجموعة أعلنت الجمعة عن انقطاع في شبكة الإنترنت بعد غارة جوية.

وأكد التحالف الخميس أنه استهدف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون وتمر عبرها معظم المساعدات الدولية المرسلة إلى البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014، وتدخل التحالف الى جانب القوات الحكومية منذ 2015. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

    المزيد من أخبار العالم

    انقطاع الكهرباء في لبنان
    بعد 48 ساعة… الكهرباء تعود الى بيروت
    برنامج التجسس بيغاسوس
    استقالة رئيس شركة NSO المنتجة لبرنامج التجسس بيغاسوس
    عاصفة استوائية في مدغشقر وموزمبيق
    عاصفة استوائية في مدغشقر وموزمبيق توقع أكثر من 30 قتيلاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جيري ماهر
    جيري ماهر ينفي الأخبار التي أوردها أحد المواقع عن “بهاء الحريري”
    عمود كهرباء
    أخبار سارّة بشأن الكهرباء.. ماذا سيحصل الأربعاء؟
    الملياردير المؤسس لشركة تسلا إيلون ماسك
    خسائر بالمليارات تصيب ماسك وأثرياء العالم في الأسبوع الماضي.. ما السبب؟