عودة الحركة الى طبيعتها في 6 مطارات فرنسية

عادت الحركة إلى طبيعتها في 6 مطارات فرنسية أخليت الأربعاء لساعات، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني “تهديدات بإعتداءات”، كما أعلنت السلطات.

وكانت السلطات أعلنت أن مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس، أخليت من أجل “تبديد أي شكوك” بأن التهديدات التي وصلتها قد تكون حقيقية. ولم تشمل إجراءات الإخلاء أي مطار باريسي.

وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ أن قُتل مدرّس الجمعة في شمال البلاد على يد شاب متطرّف. وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي بسبب إنذارات كاذبة بوجود قنابل. وتكرّر الأمر عينه في قصر فرساي الأربعاء.

والأربعاء، توقفت الحركة تماماً لبعض الوقت في مطارات تولوز وبوفيه وبوردو وبو. وقرابة الساعة السادسة مساءً، لم يعد هناك أي مطار فرنسي مغلق بالكامل، وفقاً لمنظمة مراقبة الحركة الجوية “يوروكونترول”.

وكان متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني أكد وجود “إنذارات بقنابل” و”عمليات إخلاء محطات” صباح الأربعاء في أربعة مطارات هي ليل وليون وتولوز وبوفيه (شمال باريس)، لكن من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.