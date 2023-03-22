عودة السفير البولندي لإسرائيل بعد انتهاء خلاف دبلوماسي

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، إن بولندا ستعيد سفيرها لإسرائيل بعد تدهور العلاقات بين البلدين بسبب رحلات مدرسية إسرائيلية لمواقع تذكارية للمحرقة النازية في بولندا.

وجرى تعليق الرحلات التعليمية التي كانت تُنظم للطلاب الإسرائيليين لبولندا العام الماضي لأن حراسا مسلحين كانوا يرافقون الطلاب، لكنها عادت في الآونة الأخيرة.

وتعهدت بولندا وإسرائيل في يوليو تموز بتحسين العلاقات التي تدهورت بعدما طرحت وارسو قانونا يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي تعود للحرب العالمية الثانية. وقال البلدان إنهما سيتبادلان إرسال السفيرين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان “نبدأ فصلا جديدا في العلاقات مع بولندا”. وأضافت “عودة السفير البولندي لإسرائيل وعودة الرحلات المدرسية لبولندا خطوات مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين”.