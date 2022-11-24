عودة الكهرباء إلى 15 منطقة أوكرانية بعد ضربات روسية

انقطاع الكهرباء عن أجزاء كثيرة من أوكرانيا

قالت الحكومة الأوكرانية إن الطواقم الفنية تحرز حالياً تقدماً في استعادة إمدادات الكهرباء، بعد تجدد القصف الروسي العنيف على البنية التحتية للطاقة.

وصرح نائب رئيس مكتب الرئاسة كيريلو تيموشينكو، في كييف الأربعاء، بأنه تم استعادة إمدادت الكهرباء بشكل جزئي في 15 منطقة إدارية.

وأضاف تيموشينكو أنه في العاصمة ذاتها، تم استعادة الكهرباء بمؤسسات البنية التحتية الأساسية الحيوية مثل المستشفيات، مشيراً إلى أنه سيتم استعادة الإمدادات للمستهلكين من القطاع الخاص بعد ذلك.

وأوضح أنه بحلول المساء، بدأت 2750 محطة إغاثة طارئة العمل في جميع أنحاء البلاد، وتم توفير خدمات التدفئة والكهرباء والمياه والإنترنت والهاتف للمواطنين.

وقال عمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو، إن نحو 80% من الأسر في العاصمة يعانون من عدم توفر الماء أو الكهرباء في أعقاب وابل الصواريخ الروسية.

ووفقاً لإحصاء كييف، استخدم الجيش الروسي نحو 70 صاروخاً بالإضافة إلى طائرات قتالية مسيرة في غارات الأربعاء.