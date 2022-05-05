عودة المواجهات في المسجد الأقصى بين مصلين وقوات إسرائيلية

عادت التوترات الى محيط المسجد الأقصى في مدينة القدس، بعدما توقفت خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

اذ قال شاهد عيان، اليوم الخميس، إن مواجهات يشهدها المسجد الأقصى في مدينة القدس بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ويسمح لغير المسلمين من الأجانب واليهود ضمن برنامج الزيارة الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها ويحظر عليهم أداء أي شعائر دينية.

هذا وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من المصلين داخل المصلى القبلي الذي تنتشر على أبوابه قوات الأمن الإسرائيلية.

واتهم “أوفير جندلمان” المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي المصلين بالتحضير للمواجهة مع قوات الأمن الاسرائيلية.

وقال في تغريدة باللغة العربية على توتير “البلطجية الفلسطينيون كسروا الجدران والحيطان وحضروا مسبقا كميات كبيرة من الحجارة داخل المصلى القبلي يمما يشكل انتهاكا لحرمته”.

وقد أحيا نحو ربع مليون مصل ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

الى ذلك، أفادت مصادر محلية، بأن باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، تحدوا قيود الاحتلال وحواجزه لإحياء ليلة القدر.