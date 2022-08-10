عودة الهدوء إلى مدينة عتق جنوبي اليمن

عاد الهدوء إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة جنوبي اليمن، الأربعاء، بعد دحر القوات الموالية لجماعة الإخوان، التي تمردت على قرارات المجلس الرئاسي اليمني وواصلت القتال، رغم الدعوات لحقن الدماء ونبذ العنف بين الأطراف المؤيدة للشرعية.

وقالت مصادر أمنية، إن “قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة سيطرت على عدد من المناطق في مدينة عتق، كانت تسيطر عليها وتتمركز فيها قوات الأمن الخاصة، الموالية لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن”.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية سيطرت على “معسكر الشهداء”، الذي يوصف بأنه “أهم مواقع الإخوان في شبوة”، حيث تم تأمين المعسكر، إلى جانب تلة الكدس ومواقع الإخوان في الكهرباء.