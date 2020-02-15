عودة: لا يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية بدون القائمة العربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، إنه ”لا يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بدون القائمة المشتركة“.

جاء ذلك ردا على تصريحات زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، بأن القائمة لن تكون جزءا من أي حكومة جديدة.

وأشار عودة، في تصريحات لموقع ”واللا“ الإسرائيلي، إلى أنه ”إذا لم تكن هناك حكومة وحدة فلن يكون من الممكن تشكيل حكومة بدوننا“.

وأضاف: ”سنصل إلى 16 مقعدا في الكنيست، ولا يمكن تجاهلنا“.

وكان زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، قد شدد على أن القائمة لن تكون جزءا من أي حكومة يشكلها حال فوزه في الانتخابات المقبلة، بعد أن كانت غالبية أحزاب القائمة العربية المشتركة تدعم حزبه، خلال الجولة السابقة.

جاءت تصريحات غانتس، بعد طلب القائمة العربية منه ضرورة تقديم موقف واضح، يعارض بعض بنود خطة السلام الأمريكية ”صفقة القرن“، الأمر الذي رفضه غانتس.

وتعتبر القائمة العربية المشتركة، ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، وحصلت على 13 مقعدا خلال الانتخابات السابقة، خلف حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، وحزب ”كحول لفان“ بقيادة بيني غانتس.