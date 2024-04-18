عودة مطار دبي لحركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة

قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس إن عودة مطار دبي الدولي لحركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.

ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم الثلاثاء.

وقال الجوكر في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية إنه بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سيجري تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر.

وأكد الجوكر أن أولوية مطارات دبي وجميع الشركاء منذ اللحظة الأولى كانت سلامة المسافرين وإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي وتخفيف آثار هذه الأزمة على المسافرين في المطار.

وعن الجهود التي تمت خلال الساعات والأيام الماضية، أكد أن فرق الاستجابة والطوارئ في المطار ومختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، وشركات الطيران قامت بعمل كبير لتنسيق الجهود للعودة إلى الوضع الطبيعي من جهة، ولدعم ومساعدة المسافرين والضيوف المتضررين.

وأفاد أن الجهات التي عملت وتعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه متنوعة ما بين جهات خاصة وحكومية وما بين جهات من داخل وخارج المطار، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر “أمن المطارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي وهيئة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي ومؤسسة الإسعاف ودناتا للمناولة الأرضية وغيرهم”.

وتابع “صحيح أن الطاقة الاستيعابية للمطار انخفضت خلال اليوم الأول بعد بدء الحالة الجوية، لكن الطاقة البشرية التي تقوم على خدمة وتلبية حاجات المسافرين كانت أكثر من المعتاد، والهدف كان الحرص على توفير القدر الأمثل الممكن من الرعاية لهم”.

وحول التسهيلات التي قدمت للمسافرين المتضررين المتواجدين في المطار، أوضح ماجد الجوكر، أن التواصل كان مستمرا معهم للوقوف على مختلف الاحتياجات التي يمكن تلبيتها، بدأ من المشروبات والوجبات، مروراً بإبقائهم على اطلاع على كافة التفاصيل وإعطائهم النصائح الخاصة وإعادة جدولة الرحلات أو حجز رحلات جديدة.