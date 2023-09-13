عودة 87 جثمانا لمصريين توفوا في ليبيا جراء الإعصار

قالت وزارة الهجرة المصرية، الأربعاء، إن مصر أعادت 87 جثة لمواطنين توفوا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

وأضافت الوزارة أن الجيش المصري أعاد إلى الوطن الجثث التي تصل للمحافظات التي ينتمي أصحابها إليها لدفنهم بمثواهم الأخير.

وتستضيف ليبيا عددا كبيرا من المصريين في الشتات، الذين عادة ما يعبرون الحدود البرية إلى الشرق، حيث تقع معظم المناطق المتضررة من العاصفة.

ودخلت عمليات البحث اليائسة عن آلاف المفقودين بعد فيضانات كارثية اجتاحت مدينة درنة الليبية يومها الثالث جراء العاصفة دانيال، اليوم الأربعاء، مع التأكد من مقتل الآلاف بالفعل وتوقع ارتفاع الحصيلة.

نتجت الفيضانات عن عاصفة قوية تسببت في انهيار سدين قرب المدينة لتنطلق موجة هادرة من المياه وتدمر رُبع، أو ما يزيد على رُبع، المدينة المطلة على ساحل البحر المتوسط جارفة بنايات بسكانها.

وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة التي ضربت ليبيا بعد تعرضها لإعصار دانيال، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بـ”نكبة بأبعاد أسطورية”.