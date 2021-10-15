عيب جديد تكشف عنه "بيونغ يانغ" في طائرتها "دريملاينر 787"

ذكرت شركة ”بوينغ“ الأمريكية لصناعة الطائرات، يوم الخميس، أن بعض أجزاء التيتانيوم في طرازها ”دريملاينر 787“ شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في أحدث مشكلة تواجه الطائرة العريضة البدن.

وقالت الشركة إن المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات، مضيفة أنها أبلغت إدارة الطيران الاتحادية بالأمر.

وتعمل بوينغ لتحديد عدد الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة.

وأوضحت بوينغ أنها حصلت على المكونات من ليوناردو إس.بي.إيه، التي اشترتها من (إم.بي.إس) ومقرها إيطاليا.

وأكدت ليوناردو أن (إم.بي.إس) لم تعد موردا لها. واتسع على إثر ذلك نطاق خسائر أسهم ليوناردو الإيطالية وأغلقت منخفضة 7%، أما أسهم بوينغ فتراجعت 2% عند الإغلاق.

وقالت ليوناردو في بيان إن المشكلة ترجع إلى (إم.بي.إس)، التي ”تخضع للتدقيق من قبل المدعين، وبالتالي فإن ليوناردو طرف متضرر ولن تتحمل أي تكاليف محتملة مرتبطة بالمشكلة“.

وستُستبدل هذه الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تُسلم بعد في حين ستقوم بوينغ بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل على أن تحصل على تأكيد بالصلاحية من إدارة الطيران الاتحادية.

وعثرت بوينغ على ذلك العيب بينما تواجه مشكلات أخرى في طائرتها 787، تسببت في خفض الإنتاج ووقف التسليم منذ أيار/ مايو الماضي.

وبدأت المشكلات في أيلول/ سبتمبر 2020 عندما قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها تحقق في عيوب في الصناعة. وأخرجت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز سبع طائرات منه من الخدمة.

وتمكنت بوينغ من استئناف تسليم طائرات 787 في آذار/ مارس، بعد توقف خمسة أشهر لتوقفه مجددا في أيار/ مايو، بعدما أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف بشأن طريقة فحصها المقترحة.

وقالت الإدارة في تموز/ يوليو، إن بعض طائرات دريملاينر بها مشكلة في جودة التصنيع قرب مقدمة الطائرة، وينبغي حلها قبل أن يتسنى لبوينغ تسليمها للزبائن.