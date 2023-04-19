عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان عن تحديد غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا، تبعاً للحسابات الفلكية التي يعتمدها المجلس.

وأوضح مجلس الإفتاء : “نظراً لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر”، وذلك كما ورد في نص البيان.

في سياق متصل، أعلن مسجد باريس الكبير في بيان رسمي له أن أول أيام عيد الفطر السعيد هو يوم الجمعة الموافق لـ 21 من شهر أبريل الجاري.

وقال مسجد باريس في بيان، “بعد دراسة الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، قررت اللجنة الدينية للمسجد خلال خلال اجتماعها مع عدد من الاتحادات الإسلامية في فرنسا أن يوم الخميس 20 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

من جهتها، كشفت الجمعية الفلكية ومقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس “يوم التحري” 29 رمضان 1444، الموافق 20 أبريل 2023، عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت الجمعية الفلكية أن ولادة القمر ستكون بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: “الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض”.

وأضاف: “ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (05) درجات وإضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد ( 24 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال فلكياً – حسابياً”.

وتابع حديثه: “أما رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة (باستثناء كاميرا سي سي دي) وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب، ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق”.