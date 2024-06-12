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عيد نزول التوراة يشهد اقتحام 590 مستوطناً إسرائيلياً للمسجد الأقصى

منذ 15 دقيقة
مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

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بالتزامن مع عيد نزول التوراة “شافوعوت”، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة من قوات الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتصب أرسلت نسخة منه للأناضول، إن “590 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم (الأربعاء)”.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة عيد نزول التوراة “شافوعوت” الذي بدأ مساء الثلاثاء وينتهي مساء اليوم.

وجرت الاقتحامات عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، على شكل مجموعات وبحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وعادة ما تتكثف اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأعياد اليهودية.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا في العام 2003 باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات.

    المصدر :
  • وكالات

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