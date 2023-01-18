عُمان تبرم اتفاقات غاز طبيعي مع شركتين تايلاندية وفرنسية

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أبرمت اتفاقا مع شركة بي.تي.تي. التايلاندية الحكومية وتوتال إنرجيز الفرنسية لتزويدهما بكمية تصل إلى 1.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وقالت الوكالة إن كل شركة ستحصل على 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وسيبدأ العقد مع الشركة الفرنسية ومدته عشرة أعوام في 2025، على أن يبدأ توريد الغاز الطبيعي إلى الشركة التايلاندية لتسعة أعوام بدءا من 2026.

وتحتاج تايلاند، وهي مستورد صاف للنفط والغاز، لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الانخفاض الهائل في الإنتاج من أكبر حقولها للغاز وبسبب العقوبات التي تهدد إمداداتها من ميانمار.

وقال مسؤول من لجنة تنظيم الطاقة في تشرين الأول إن ارتفاع أسعار الغاز في العام الماضي دفع تايلاند للبحث عن مصادر بديلة للطاقة من الفحم وحتى مصادر الطاقة المتجددة.

وبلغت أسعار الغاز العالمية مستويات مرتفعة قياسية في 2022 بعدما فرض خفض الإمدادات الروسية ضغوطا هائلة على الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأبرمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقات في الشهر الماضي مع جيرا، كبرى شركات توليد الكهرباء في اليابان، وميتسوي وإيتوتشو التجاريتين لتوريد 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من 2025 لمدة تصل إلى عشرة أعوام.