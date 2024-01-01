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عُمان تحدد ميزانية 2024 على أساس متوسط لسعر النفط 60 دولارا للبرميل

منذ ساعتين
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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ذكر التلفزيون الرسمي العماني (الاثنين 1-1-2024) أن السلطنة أقرت ميزانية 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وأنها تتوقع عجزا في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو حوالي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت عمان في الميزانية تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5 بالمئة عن تقديرات 2023.

وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي “تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط”.

كما توقعت السلطنة في الميزانية أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6 بالمئة عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال.

    المصدر :
  • رويترز

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