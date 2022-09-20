غادروا من لبنان.. قبرص تنقذ مئات المهاجرين العالقين في البحر

قال مسؤولون إن السلطات القبرصية أنقذت مئات المهاجرين الذين غادروا لبنان وتقطعت بهم السبل في البحر، وذلك في عمليتين منفصلتين مساء أمس الاثنين وفجر (الثلاثاء 20-9-2022).

ووجهت السلطات أصولا جوية وبحرية إلى منطقة تبعد 110 أميال بحرية (203 كيلومترات) غرب الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط مساء الاثنين بعد تلقي بلاغات بأن سفينة تقل أكثر من 300 شخص تواجه موقفا صعبا.

وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص في بيان إنه تم أيضا تعبئة سفن تجارية ونقل ركاب السفينة بأمان إلى سفينة ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر في المنطقة.

وبعد ذلك بساعات، تم رصد سفينة ثانية في محنة جنوبي قبرص وعلى متنها 177 شخصا.

وقال أندرياس زاكاريا نائب قائد المركز “المياه كانت تتسرب إلى السفينة وطلبوا المساعدة”. وأضاف أنه تم اصطحاب المهاجرين بأمان إلى الشاطئ.