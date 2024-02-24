غارات أمريكية بريطانية عنيفة على مراكز عسكرية للحوثيين في صنعاء

ذكر بيان مشترك أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن (السبت 24-2-2024)، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد الجماعة المتحالفة مع إيران التي تواصل مهاجمة حركة الشحن في المنطقة.

وأضاف البيان أن الضربات غطت ثمانية مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، السبت أن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت تسع غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت صباح السبت أن المدمرة يو.إس.إس ميسون (دي.دي.جي 87) أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على خليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية في بيان “من المحتمل أن الصاروخ كان يستهدف السفينة إم.في تورم ثور وهي ناقلة كيماويات/نفط أمريكية وترفع العلم الأمريكي”.

وأضافت “لم تُصب أي من السفينتين يو.إس.إس ميسون وإم.في تورم ثور بأي أضرار، كما لم تقع أي إصابات”.