الأحد 14 شعبان 1445 ﻫ - 25 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غارات أمريكية بريطانية عنيفة على مراكز عسكرية للحوثيين في صنعاء

منذ 60 دقيقة
طائرات حربية أمريكية

طائرات حربية أمريكية

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان مشترك أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن (السبت 24-2-2024)، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد الجماعة المتحالفة مع إيران التي تواصل مهاجمة حركة الشحن في المنطقة.

وأضاف البيان أن الضربات غطت ثمانية مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، السبت أن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت تسع غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت صباح السبت أن المدمرة يو.إس.إس ميسون (دي.دي.جي 87) أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على خليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية في بيان “من المحتمل أن الصاروخ كان يستهدف السفينة إم.في تورم ثور وهي ناقلة كيماويات/نفط أمريكية وترفع العلم الأمريكي”.

وأضافت “لم تُصب أي من السفينتين يو.إس.إس ميسون وإم.في تورم ثور بأي أضرار، كما لم تقع أي إصابات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"
التوتر يتصاعد.. جماعة الحوثي تستهدف ناقلة نفط في خليج عدن
خان هو أول مسلم يُنتخب رئيسا لبلدية لندن
حزب المحافظين يعلق عضوية مشرع قال إن متشددين يسيطرون على رئيس بلدية لندن
قادة مجموعة السبع
قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أربعة مؤشرات خطيرة.. هل اقتربت الحرب الشاملة على لبنان!؟