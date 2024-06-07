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غارات أمريكية وبريطانية على الحديدة باليمن

منذ ساعتين
سفينة حربية أمريكية

سفينة حربية أمريكية

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ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين (الجمعة 7-6-2024) أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت أربع غارات جوية على مطار الحديدة وميناء الصليف.

وأفادت القناة بأن “العدوان الأمريكي البريطاني يشن أربع غارات على مطار الحديدة وغارة على مرسى الجاد بميناء الصليف استهدفت زوارق الصيادين”.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة ميون لحقوق الانسان أن الحوثيين قاموا الخميس بـ”مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة” في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأشارت الى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثمانية عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه، أن أكثر من عشرة عاملين إغاثيين من بينهم موظفون في الأمم المتحدة، احتجزوا الخميس.

ولم يصدر تعليق فوري من المنظمة الدولية أو حركة “أنصار الله” الحوثيين.

    المصدر :
  • رويترز

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