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غارات إسرائيلية تستهدف جنوب سوريا ومحيط دمشق

منذ 18 دقيقة
غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

غارات جوية إسرائيلية على سوريا أرشيفية (رويترز)

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أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الأربعاء، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 50: 22 من مساء الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية”.

وأشار المصدر إلى وقوع ما وصفه بـ”بعض الخسائر المادية”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت نقاطا للجيش السوري في محافظة السويداء الجنوبية.

وأضاف المركز أن الضربات الإسرائيلية ترافقت مع دوي 3 انفجارات في محيط العاصمة دمشق، نتيجة قصف لعقربا في منطقة مطار عسكري يبعد أكثر من 10 كيلو مترات غرب مطار دمشق الدولي، جنوب غرب ريف دمشق، ما أدى لمقتل 3 مقاتلين موالين لإيران، وإصابة 3 آخرين بجروح كحصيلة أولية.

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