غارات إسرائيلية تستهدف مراكز حزب الله في دمشق وريفها

هز العاصمة السورية دمشق وريفها عدة انفجارات، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مراكز عسكرية للنظام السوري وحزب الله.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لـ”حزب الله”، مما أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ذكرت وسائل إعلام حكومية سورية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق وأسقط معظمها، وأدت الغارات إلى إصابة عسكريين 2 ووقوع خسائر مادية.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

يشار إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الجديد هو الـ 20 خلال العام 2023، في إطار الاستمرار باستباحة الأراضي السورية.

وفي 2 تموز، شن طيران إسرائيلي غارات داخل الأراضي السورية، حيث دوت انفجارات عنيفة، استهدفت مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، في قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة الدفاع الجوي s200 في القدموس بعدة صواريخ تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي.

وأسفر القصف عن تدمير الموقع في القرية وسط اشتعال النيران، كما قتل وأصيب 5 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.