الأربعاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غارات إسرائيلية تستهدف مراكز حزب الله في دمشق وريفها

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2023 1:39 صباحًا
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

هز العاصمة السورية دمشق وريفها عدة انفجارات، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مراكز عسكرية للنظام السوري وحزب الله.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لـ”حزب الله”، مما أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ذكرت وسائل إعلام حكومية سورية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق وأسقط معظمها، وأدت الغارات إلى إصابة عسكريين 2 ووقوع خسائر مادية.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

يشار إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الجديد هو الـ 20 خلال العام 2023، في إطار الاستمرار باستباحة الأراضي السورية.

وفي 2 تموز، شن طيران إسرائيلي غارات داخل الأراضي السورية، حيث دوت انفجارات عنيفة، استهدفت مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، في قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة الدفاع الجوي s200 في القدموس بعدة صواريخ تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي.

وأسفر القصف عن تدمير الموقع في القرية وسط اشتعال النيران، كما قتل وأصيب 5 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    المزيد من أخبار العالم

    ميلي وأوستن خلال مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أميركا مستمرة بدعم أوكرانيا: الهجوم المضادّ سيكون طويلًا وداميًا
    الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
    بايدن: التزامنا تجاه "إسرائيل" لا يتزعزع.. وهرتسوغ يصفه بـ "الصديق الكبير"
    دونالد ترامب
    محاكمة ترامب
    ترامب ينتظر "الاعتقال".. كيف علّق البيت الأبيض؟

    الأكثر قراءة

    سد المسيلحة
    سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
    شرب الماء - تعبيرية
    مع ارتفاع الحرارة صيفاً.. كم لتراً من الماء يجب أن نشرب يومياً؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟