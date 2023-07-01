الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في حمص وريفها وسط سوريا

منذ 3 ساعات
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

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هزت أرجاء مدينة حمص وريفها الشمالي وسط سوريا بعد منتصف ليل السبت، أصوات انفجارات نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السورية ومليشيات إيرانية في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربات الإسرائيلية طالت أطراف حمص الشمالية الشرقية في مناطق تتواجد فيها “حزب الله”، حيث يرجح وجود مستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وسط تصدي الدفاعات الجوية السورية وسماع أصوات سيارات إسعاف متجهة للمواقع المستهدفة.

الإعلام الرسمي السوري أعلن أن دفاعات الجيش السوري الجوية تصدت لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى من البلاد.

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وانفجر في الجو على ما يبدو.

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