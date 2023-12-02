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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق

منذ 28 ثانية
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

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هزت انفجارات عنيفة متتالية العاصمة السورية دمشق ومحيطها بسبب غارات شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية فجر (السبت 2-12-2023).

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على أهداف في محيط العاصمة دمشق صباح اليوم السبت. وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله “حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

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