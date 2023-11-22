غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله في محيط دمشق

هزت سلسلة انفجارات أرجاء العاصمة السورية دمشق جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مزرعة لحزب الله بعد دخول سيارتين، أسفرت عن انفجار مولدة كهربائية وبراميل مازوت كانت داخل المزرعة الواقعة بين السيدة زينب ومنطقة البحدلية، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التصدي للغارات الإسرائيلية، وتنتشر ضمن المناطق المستهدفة مقرات عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما إسرائيل من اتجاه الجولان السوري واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 54 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 39 منها جوية و 15برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 110 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 98 من العسكريين بالإضافة لإصابة 117 آخرين منهم بجراح متفاوتة