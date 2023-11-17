غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله قرب العاصمة السورية دمشق

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت محيط منطقة السيدة زينب، قرب العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية في أرجاء المنطقة، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشف المرصد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مقرات ومواقع عسكرية، تابعة لحزب الله بالقرب من منطقة البحدلية، على طريق مطار دمشق الدولي

تزامنا مع ذلك حاولت الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ الإسرائيلية، فيما توجهت سيارات الإسعاف نحو المنطقة المستهدفة وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 52 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 37 منها جوية و 15برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 106 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 96 من العسكريين بالإضافة لإصابة 112 آخرين منهم بجراح متفاوتة.