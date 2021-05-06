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غارات إسرائيلية على جنوب سوريا... ماذا استهدفت؟

6 - مايو - 2021
قصف اسرائيلي على سوريا

قصف اسرائيلي على سوريا - أرشيفية

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أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ليل الأربعاء الخميس إلى أنباء عن “عدوان إسرائيلي نفّذته مروحيّة على إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع خسائر”.

من جهته، تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ضربات إسرائيليّة تستهدف اللواء 90 ونقاطاً عسكريّة لقوات النظام في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، قرب الجولان المحتلة.

وقُتل مدني على الأقلّ فجر الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على أهداف عدة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، أعلنت دمشق تصدّي دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

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