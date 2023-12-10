غارات إسرائيلية على ريف دمشق والقنيطرة جنوب سوريا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع في ريف دمشق، بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف موقعا عند أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع في المنطقة الممتدة من السيدة زينب لمطار دمشق الدولي بريف دمشق، حيث تتواجد مقرات عسكرية ومستودعات للأسلحة لحزب الله، والميليشيات الإيرانية.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط تابعة لقوات الدفاع الجوي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

من جهته، قال الجيش السوري إن دفاعاته الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط العاصمة دمشق من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل مساء اليوم الأحد.

وأضاف الجيش في بيان أن صواريخ أخرى لم تعترضها أنظمته تسببت في بعض الأضرار.

وقال مصدر عسكري في تصريحات للوكالة العربية السورية للأنباء “حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وقبل يومين، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة بمحافظة القنيطرة في جنوب سوريا الجمعة، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من “حزب الله”، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز.