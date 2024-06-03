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غارات إسرائيلية على سوريا تسفر عن 17 قتيلاً في شمال حلب

منذ ساعة واحدة
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16.. أرشيفية (رويترز)

مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16.. أرشيفية (رويترز)

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سقط عشرات القتلى في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي سو ريا في وقت مبكر اليوم الاثنين. حسب وسائل إعلام سورية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.

وقال المصدر العسكري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن قتلى وخسائر مادية.

من جهتها، قالت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون في هذا القصف الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن من بين المواقع المستهدفة معمل لصهر النحاس قرب بلدة حيّان بريف حلب الشمالي الغربي.

وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان.

وقبل أيام، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في مدينة بانياس بسوريا مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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