غارات إسرائيلية على غزة... استهدفت مراكز عسكرية وتدريبية لحماس

شنت طائرات استطلاع إسرائيلية ليلاً، غارات مكثفة على مراكز عسكرية وتدريبية لحماس في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أوعز برفع الجاهزية لسيناريوهات منها استئناف القتال في غزة، واستهدفت الغارة الإسرائيلية الأولى وفق وسائل إعلام فلسطينية، موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدفت غارة أخرى من طائرة استطلاع أحد مواقع المقاومة شمال القطاع.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الموقع المستهدف هو موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي أرضا زراعية بصاروخ استطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية.

تجدد القصف الإسرائيلي

كما تجدد القصف الإسرائيلي على موقع الخيل في منطقة معن شرق خانيونس، بالإضافة إلى قصف موقع للمقاومة في منطقة السودانية غرب شمال قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس، مفادها بأنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.

وذكرت قناة “13” الإسرائيلية الخاصة أن الوفد الإسرائيلي الموجود في القاهرة حاليا، بعث برسالة إلى حماس عبر الاستخبارات المصرية تقول إنه إذا استمر إطلاق البالونات من قطاع غزة، فسيكون هناك “حارس الأسوار 2″، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم “حارس الأسوار”.

أشارت القناة إلى أن مصر تبذل جهودا لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وذكرت القناة أن 8 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة المحاذية للقطاع المجاورة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بحسب “العربية”.