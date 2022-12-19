غارات إسرائيلية على محيط دمشق تستهدف مستودع أسلحة لحزب الله

هزت أربع انفجارات عنيفة في وقت متأخر من مساء (الاثنين 19-12-2022) محيط العاصمة السورية دمشق، نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق ومواقع عسكرية في محيط العاصمة، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فقد تركزت الضربات الإسرائيلية في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، والتي تستخدم كمراكز ومستودعات لحزب الله والمليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد إلى مقتل شخصين مجهولين يرجح أنهما يعملان مع حزب الله، حيث استهدفت الضربات مستودع أسلحة ومواد لوجستية لحزب الله، ضمن مزرعة تقع ما بين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود قتلى كثر في الموقع.

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك يرتفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تمكن المرصد السوري من توثيقها إلى32 استهداف منذ مطلع العام الجاري، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية.

من جهتها ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لهجوم ” إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق”، مشيرة إلى إسقاط عدد منها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في الهجوم الجوي وفق “حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم (الثلاثاء)”، تضمن “رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا”.

مضيفاً أن الهجوم استهدف “بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ”، كما أشار إلى أن الهجوم أدى إلى “إصابة عسكريين اثنين بجروح، وبعض الخسائر المادية”.