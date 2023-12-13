الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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غارات إسرائيلية على 3 مواقع عسكرية في القنيطرة ودرعا جنوب سوريا

منذ 10 دقائق
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

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أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات بالطائرات والدبابات استهدفت “عددا من البنى التحتية وموقعا للجيش السوري في الأراضي السورية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت أيضا “بنية تحتية عسكرية وموقعا لإطلاق القذائف تابعا لحزب الله جنوبي لبنان”.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد حاولت مضادات الطيران التابعة لقوات النظام المتمركزة في تل الجابية بالقرب من مدينة نوى بريف درعا، التصدي لطيران مسير إسرائيلي حلق في أجواء المنطقة، بعد أن تعرض التل لقصف إسرائيلي بـ 6 قذائف صاروخية، قبل قليل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما دوى انفجار قرب قرية الرفيد بريف القنيطرة، ناجم عن قصف إسرائيلي مباشر، لموقع عسكري، بعد قصف الجولان المحتل برشقة ثانية من الصواريخ من قبل فصائل عاملة مع “حزب الله” اللبناني، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت فصائل عاملة مع “حزب الله” ، بصاروخين اثنين، مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وفي سياق ذلك، ردت إسرائيل على مصادر النيران، واستهدفت قرية الناصرية والقرى المجاورة لها في ريف محافظة القنيطرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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