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غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع عسكرية للنظام السوري وحلفائه

9 - يونيو - 2021
غارات إسرائيلية على ريف دمشق

غارات إسرائيلية على ريف دمشق

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شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية منتصف ليل الاربعاء، على عدة أهداف للنظام السوري في ريف دمشق ومحافظات سورية أخرى.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “انفجارات عنيفة تدوي في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها في سماء المنطقة”.

وأضاف المرصد أن أصوات الانفجارات سمعت في ريف دمشق وجنوب محافظة طرطوس وريف حماة، نتيجة تصدي المضادات الأرضية لأهداف في أجواء المنطقة.

كما أشار المرصد أن انفجارات دوت في محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص وسط سورية.

ونتج عن الضربات خسائر بشرية في حمص، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة، إضافة إلى انفجار مستودعات أسلحة في منطقة الضمير.

والجدير بالذكر أن محيط مطار دمشق الدولي شهد منذ مطلع الشهر الجاري استنفار أمني لقوات النظام والميليشيات الإيرانية دون معرفة الأسباب.

وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قالت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لعدوان إسرائيلي” صاروخي في سماء العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في خبر عاجل: “دفاعاتنا الجوية تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية”.

 

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