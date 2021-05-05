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غارات إسرائيلية قرب قاعدة "حميميم" في سوريا

5 - مايو - 2021
آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 8:51 صباحًا
قصف اسرائيلي على سوريا

قصف اسرائيلي على سوريا - أرشيفية

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أعلن جيش النظام السوري اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ إسرائيلية خلال غارات قبل الفجر على مدينة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط، في هجوم نادر بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية، وعلى منطقة موطن عائلة رئيس النظام بشار الأسد، التي تنحدر من مدينة قرداحة في الجبال العلوية على بعد 28 كيلومترا جنوب شرقي اللاذقية.

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية وسط البلاد. وأضاف الأربعاء، بأن انفجارات عنيفة هزّت المكان وسمع دويها في المناطق المجاورة.

جاء ذلك، بعدما نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن الانفجارات نتجت عن هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مناطق في اللاذقية وحماة، كما أضافت أن الدفاعات الجوية تصدت لما أسمتها “أهدافاً معادية” استهدفت مناطق متفرقة بينها مصنع بلاسيكي في اللاذقية، ومناطق أخرى غرب حماة تحديداً مصياف والحفة وسط سوريا.

في حين، قال منشق بارز عن قوات النظام، بحسب ما نقلت “رويترز” إن الهجوم الإسرائيلي أصاب عدة مناطق في بلدة جبلة في محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد، وهي معقل للأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
نادرا ما تصيب اللاذقية

في المقابل، لم يعقب الجيش الإسرائيلي على تلك الضربات، على جري العادة، وذلك بحسب “العربية”.

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