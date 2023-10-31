غارات إسرائيل مستمرة.. ومليون فلسطيني بلا مأوى في غزة

في اليوم الـ25 للحرب المستعرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، تستمر الغارات على مختلف المناطق في القطاع المكتظ بالسكان، وسط ارتفاع أعداد القتلى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قصفاً إسرائيلياً جديداً استهدف محيط مستشفى القدس في شمال غزة.

كما استهدفت الغارات مواقع قرب مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية/ الحدث أن 18 قتيلا سقطوا، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الزوايدة وسط غزة. كما سقط عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية غرب رفح جنوبي القطاع.

معاناة النازحين

فيما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وصحية مع تزايد احتياجات النازحين من شمال غزة، بعد تحذيرات متتالية من الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء منازلهم.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة، إن أكثر من مليون من السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، أصبحوا بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي.

فيما أكدوا أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الجيب المحاصر أقل بكثير مما هو مطلوب.

كما انهار نظام الإغاثة الأممي مع اقتحام السكان مستودعات تابعة للأمم المتحدة بحثا عن الطعام. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الاثنين، إن ذلك أدى إلى توقف أربعة من مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنشأة تخزين عن العمل.

كارثة فوق كارثة

في حين وصف ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الوضع بأنه “كارثة فوق كارثة.. فالاحتياجات الصحية تتزايد وقدرتنا على تلبيتها تتراجع بسرعة”، مكررا المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار من أجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية.

أتت تلك التحذيرات بعد أن دخلت عدة شاحنات مساعدات إلى غزة من مصر بوتيرة بطيئة خلال الأسبوع الماضي عبر معبر رفح الذي أصبح النقطة الرئيسية لدخول المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل “حصارا شاملا” على غزة بعد السابع من أكتوبر.

بالتزامن، تواصلت الغارات الإسرئيلية، اليوم الثلاثاء، على القطاع، لاسيما خان يونس والبريج وغيرهما من المناطق.

اشتباكات شمالاً وجنوباً

في حين أعلنت حركة حماس أن مسلحيها أطلقوا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة في وقت مبكر اليوم.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إن مسلحين اشتبكوا في ساعة مبكرة اليوم مع القوات الإسرائيلية “المتوغلة في محور جنوب غزة بالأسلحة الرشاشة، واستهدفوا أربع آليات بقذائف الياسين 105″، في إشارة إلى قذائف محلية الصنع مضادة للدبابات.