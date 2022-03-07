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غارات اسرائيلية تضئ سماء سوريا.. وتسبّب انفجارات جنوبًا

منذ 14 دقيقة
قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا

قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا

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بعد هدوء نسبي لأيام ربطًا باشتعال جبهة أوكرانيا بعد غزوها من روسيا، عادت الغارات الاسرائيلية الى سوريا، حيث استهدف قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، المنطقة الجنوبية في سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية.

وذكرت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت “لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية” دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن القصف. ونشرت عبر قناتها الرسمية على تلغرام صوراً تظهر “صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق”، وسمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، خلال الأعوام الماضية، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل 3 جنود سوريين في 24 شباط في غارات جوية اسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق. وخلال شهر شباط لوحده، سجلت 4 هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

    المصدر :
  • وكالات

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