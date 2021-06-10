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غارات النظام السوري تقتل قيادييَن كبيرَين في "تحرير الشام".. من هما؟

10 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2021 12:41 مساءً
مقاتلين من "تحرير الشام"

مقاتلين من "تحرير الشام"

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شنت طائرات النظام السوري سلسلة من الغارات على مواقع للمعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل عدد من عناصر وقيادات هيئة تحرير الشام الفصيل العسكري الأقوى والمسيطر على المنطقة، وذلك حسبما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

“المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض (ومقره في بريطانيا) أكد اليوم الخميس أن ثمانية أشخاص قتلوا بصاروخين موجهين أطلقهما الجيش السوري على بلدة إبلين، وبينهم خمسة عناصر على الأقل من “ألوية صقور الشام” و”هيئة تحرير الشام”.

وأشار “المرصد” إلى أنه بين القتلى المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” المدعو أبو خالد الشامي، ومسؤول التنسيق في الإعلام العسكري التابع لـ”الهيئة” المدعو أبو مصعب.

ولفت المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من ستة جرحى جراء القصف، بعضهم في حالة خطرة.

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