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غارات تركية على مواقع تابعة لـ قسد شمال سوريا

2 - فبراير - 2022
عناصر من قوت سوريا الديمقراطية- قسد

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية- قسد

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شنت طائرات حربية تركية سلسلة من الغارات الجوية على قرية شمالي شرقي سوريا موقعة خسائر بشرية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك”، بأن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت ليل اليوم عددا من المواقع التابعة لتنظيم “قسد” في قرية شمالي شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.

وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأميركي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوبي مدينة المالكية بمحيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.

بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات “قسد” لوكالة “سبوتنيك” ان القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).

وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم “قسد” أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.
يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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