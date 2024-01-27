غارات جوية أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في اليمن

أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى، محطة تصدير النفط الرئيسية باليمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه جماعة الحوثي هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ومنها هجوم أدى إلى نشوب حريق على ناقلة وقود أمس الجمعة.

وقال الجيش الأمريكي إن الناقلة مارلين لواندا التي تعمل لحساب شركة ترافيجورا التجارية تعرضت لأضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات مشيرا إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تقدم المساعدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، إنه بعد ذلك بحوالي ثماني ساعات دمر الجيش الأمريكي صاروخا للحوثيين من النوع المضاد للسفن كان موجها نحو البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق.

ويطلق المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران موجة تلو الأخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على السفن منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتستهدف الهجمات في الأساس سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر. ولا تزال ناقلات نفط كثيرة تسلك هذا المسار.