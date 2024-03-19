الثلاثاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 19 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غارات جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

منذ 4 دقائق
ضربات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

ضربات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

A A A
طباعة المقال

أفادت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق مما أسفر عن بعض “الأضرار المادية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وتعتبر إيران من الداعمين الرئيسيين لرئيس النظام السوري بشار الأسد في حربه ضد معارضيه الممتد منذ 12 عاما.

وتصاعدت الضربات في ضوء التوتر الإقليمي منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، حيث قُتل أكثر من ستة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية مشتبه بها على سوريا منذ ديسمبر كانون الأول.

وأفادت رويترز في فبراير شباط بأنه نتيجة لتلك التطورات، قلص الحرس الثوري نشر كبار ضباطه في سوريا وخطط للاعتماد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تراجع أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الصادرات الروسية
جاستن ترودو
غزة تحت النار
رئيس وزراء كندا يعبر عن قلقه من الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح
مجلس العموم الكندي
غزة تحت النار
كندا.. مجلس العموم يصوت على اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!