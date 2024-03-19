غارات جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

أفادت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق مما أسفر عن بعض “الأضرار المادية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وتعتبر إيران من الداعمين الرئيسيين لرئيس النظام السوري بشار الأسد في حربه ضد معارضيه الممتد منذ 12 عاما.

وتصاعدت الضربات في ضوء التوتر الإقليمي منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، حيث قُتل أكثر من ستة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية مشتبه بها على سوريا منذ ديسمبر كانون الأول.

وأفادت رويترز في فبراير شباط بأنه نتيجة لتلك التطورات، قلص الحرس الثوري نشر كبار ضباطه في سوريا وخطط للاعتماد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.