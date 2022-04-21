غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

استهدف سلاح الطيران الإسرائيلي، بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المناطق الإسرائيلية

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن “طيران الاحتلال قصف بـ 12 صاروخا موقعا للمقاومة (تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس)، أسفر عن وقوع أضرار دون أن نبلغ عن وقوع إصابات”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه “تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية، من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل”، وفق مراسل “الحرة”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المقذوف “سقط في حقل في بلدة سديروت من دون أن يسفر عن إصابات”.

ويأتي هذا التطور، في ظل الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

ومساء الأربعاء، منعت الشرطة الإسرائيلية، متطرفين إسرائيليين حاولوا الوصول إلى منطقة “باب العامود” بالقدس الشرقية المحتلة ضمن “مسيرة الأعلام”.

وسبق للفصائل الفلسطينية في غزة، أن حذرت من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين المسلمين فيه، متوعدة بأنها “لن تصمت في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء”.

ويقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، منذ الأحد، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي (بدأ الجمعة ويستمر حتى الخميس) وسط حراسة مشددة من الشرطة.