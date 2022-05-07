غارات جوية تطال مواقع لمليشيات إيرانية في دير الزور

نفذت طائرات حربية يعتقد أنها إسرائيلية، صباح اليوم السبت سلسلة غارات على مواقع للمليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور شمال شرق سوريا.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد دوت انفجارات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران، ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع الميليشيات التابعة لإيران في منطقة “حويجة كاطع” و”الجسر الجديد الترابي”.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن الخسائر البشرية والمادية فيما لم تعرف هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، وهو ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع.

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجديد، إلى أن طائرات حربية مجهولة، شنت غارات استهدفت نقاط عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية العشارة بريف دير الزور، حيث دوى 5 انفجارات على الأقل نتيجة الغارات الجوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 6 يناير، استهدفت طائرات مسيرة “مجهولة”، موقعاً عسكرياً في منطقة التبني وبادية المسرب بريف دير الزور الغربي.

وفي 4 يناير، سمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية، طال مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع “مزار عين علي” الواقع على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية.