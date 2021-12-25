غارات للتحالف تدمر مخازن أسلحة “نوعية” للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن تدمير مخازن لأسلحة نوعية لمليشيا الحوثي في معسكر التشريفات في صنعاء.

وطالب التحالف، في وقت سابق السبت، المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعدم الاقتراب من معسكر التشريفات، مشيراً إلى أنه سيقوم بضربات جوية لأهداف عسكرية في تلك المنطقة.

وأوضح التحالف، في بيان، أن تلك الضربات، تأتي “استجابة للتهديدات”، لافتاً إلى أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

ودكت غارات جوية لمقاتلات التحالف معسكر التشريفات بصنعاء، والذي يضم مستودعات مهمة لمليشيات الحوثي.

وقصفت المقاتلات فجر الجمعة، معسكر التشريفات الواقع غرب صنعاء بنحو ثلاث غارات، ضمن عملية عسكرية محدودة، جاءت بعد انتهاء المهلة التي حددها التحالف للحوثيين بإخلاء ملعب الثورة الرياضي من الأسلحة.