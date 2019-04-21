غارات للجيش الليبي على طرابلس.. وإغلاق مطار معيتيقة

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أفادت مصادر العربية بأن الجيش الوطني الليبي ينفذ غارات جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد فوق طرابلس. وأغلقت حكومة الوفاق مطار معيتيقة أمام الملاحة الجوية.

كما أفادت مصادر العربية بقصف جوي على موقع لحكومة الوفاق في “مشروع الموز” بطرابلس الليبية.

وقال مراسلون لرويترز إنه سمع دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات في مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال مراسل لرويترز وسكان آخرون إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم على محاور بالعاصمة طرابلس، وخاصة محور الكسارات بالعزيزية.

وقال في الإيجاز الصحافي، السبت، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس تعتمد على إمدادات من عناصر القاعدة وداعش والمرتزقة.

وذكر المسماري أن قوات حكومة الوفاق تحاول اختراق قوات الجيش الوطني بكافة الطرق، وشدد على أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

وكشف أن قوات حكومة الوفاق شنت هجمات عنيفة للغاية، السبت، بالطائرات والصواريخ، منها 5 غارات على أهداف مدنية في طرابلس.

وأعاد التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء على الإرهابيين.

وأوضح أن كافة معسكرات الجيش والشرطة في طرابلس لا يوجد بها حاليا سوى عناصر من الإرهابيين والمرتزقة، وذلك بعد سيطرة الإخوان والقاعدة على مفاصل الدولة بعد 2011.

وأضاف أن الهدف من عملية “الكرامة” هو تحقيق مطالب الشعب بجيش وشرطة من الليبيين.