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غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية في حمص وسط سوريا

منذ 25 دقيقة
غارات على سوريا

غارات على سوريا (أرشيفية)

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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية (الثلاثاء 6-2-2024) أن صواريخ إسرائيلية ضربت مدينة حمص السورية، وقالت مصادر محلية إن الهجمات استهدفت عدة مواقع للجيش السوري وقاعدة جوية في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ دون تقديم تفاصيل عن الأهداف التي تم ضربها.

وصعدت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة للفصائل المتحالفة مع إيران في سوريا منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مدنيين وجنود إسرائيليين في السابع من أكتوبر تشرين الأول. واستهدفت أيضا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وقال مصدر في المخابرات العسكرية السورية مطلع على الأمر إن هجوم اليوم الثلاثاء استهدف قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع على أطراف حمص.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها عام 2011.

ويسيطر الآن مقاتلون متحالفون مع إيران  على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غرب سوريا وفي عدة ضواحي حول العاصمة.

    المصدر :
  • رويترز

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