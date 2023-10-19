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غارة إسرائيلية تستهدف موقعاً عسكرياً في القنيطرة جنوب سوريا

منذ ساعة واحدة
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

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هزت انفجارات ضخمة عدة موقع لجيش النظام السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، جراء استهدافه بغارة إسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن سماع “دوي انفجار في محافظة القنيطرة” أعقب “غارة إسرائيلية” على موقع للجيش السوري، مشيراً الى أنّ ذلك تزامن مع “سماع انفجارات في الجولان السوري المحتلّ”، من دون أن يحدد طبيعتها.

وتزامنت الغارة على محافظة القنيطرة ودوي الانفجارات في الجولان مع نشر الجيش الإسرائيلي بيان أعلن فيه أنه قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان الحدودي مع الجولان.

والخميس، تسببت ضربات إسرائيلية في خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وخلال أكثر من عقد من الحرب في سوريا، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله اللبناني وكذلك مواقع الجيش السوري.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.

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