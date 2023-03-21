"غازبروم" تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لإمدادات الغاز للصين

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة، الثلاثاء، عن تسليم شحنات يومية قياسية إلى بكين، يوم الإثنين، عبر خط أنابيب سيبيريا الذي يمر في الشرق الأقصى الروسي باتجاه شمال شرق الصين، في خضم زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى روسيا.

وقالت “غازبروم” في بيان، إنها سلمت الإثنين “الكميات المطلوبة وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا لإمدادات الغاز اليومية نحو الصين”.

وردًا على أسئلة وكالة “فرانس برس” حول الرقم الدقيق لهذه الكميات، أعلنت الشركة أنها “لا تقدم معلومات إضافية”.

وأواخر شباط/ فبراير الماضي، أعلنت كازاخستان أنها تناقش مع روسيا مشروع خط أنابيب غاز إلى الصين سيسمح لموسكو بزيادة صادراتها من الغاز المقيدة بعقوبات دولية، وللدولة الواقعة في آسيا الوسطى بتزويد سوقها المحلية.

وصرح متحدث باسم شركة الغاز الكازاخستانية “كازاغاز” لوكالة “فرانس برس”، في ذلك الوقت أن “كازاخستان عرضت على شركة غازبروم دراسة طرق عبور جديدة للغاز الروسي إلى الصين مع مراعاة إمداد السوق الداخلي بالغاز”.

وبعد العقوبات التي فرضها الغرب إثر غزو أوكرانيا وإغلاق السوق الأوروبية بالكامل تقريبًا أمامها، بدأت موسكو بتعزيز علاقاتها مع آسيا، حيث الطلب على الطاقة قوي.

وفي العام الماضي، تراجعت صادرات الغاز الروسي بمقدار الربع، لكن الشحنات عبر خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا” إلى الصين، وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط “غازبروم” للبدء في بناء خط أنابيب غاز جديد في عام 2024 باسم “قوة سيبيريا 2” إلى شمال غرب الصين.