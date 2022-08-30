غازبروم تعتزم إيقاف تدفقات الغاز في نورد ستريم 1 مدّة 3 أيام

أفادت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرغر بأن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت البيانات إلى أن توقّف التدفقات سيبدأ الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في 31 آب، ويستمر حتى الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من أيلول.

وخفّضت شركة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية، بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط.

وظلّت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرةً الثلاثاء عند حوالي 20 بالمئة من قدرته الاستيعابية.