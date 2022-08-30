الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غازبروم تعتزم إيقاف تدفقات الغاز في نورد ستريم 1 مدّة 3 أيام

منذ 34 دقيقة
شركة غازبروم

شركة غازبروم

A A A
طباعة المقال

أفادت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرغر بأن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت البيانات إلى أن توقّف التدفقات سيبدأ الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في 31 آب، ويستمر حتى الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من أيلول.

وخفّضت شركة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية، بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط.

وظلّت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرةً الثلاثاء عند حوالي 20 بالمئة من قدرته الاستيعابية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
"إرسال طائرات إيرانية الى روسيا".. كيف علّق الكرملين؟
النزاع التايواني الصيني (تعبيرية)
الأول من نوعه.. ردّ تايواني على طائرة مسيّرة صينية
ضحايا التدافع المميت في جبل الجرمق
لجنة تحقيق تتهم نتنياهو بالمسؤولية جزئياً عن التدافع المميت في جبل الجرمق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
الموز له العديد من الفوائد الصحية
طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن