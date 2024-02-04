غازبروم تعتزم نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، أن الشرطة تنوي نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهي كمية مساوية لما تم نقله في الأيام القليلة الماضية.

وكانت شركت “غازبروم”، أكدت في تشرين الثاني الماضي أن طلب الجانب الصيني للحصول على إمدادات الغاز عبر خط “قوة سيبيريا” تجاوز في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الالتزامات التعاقدية اليومية.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن تلك الإمدادات تتم بموجب اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية.

وسبق أن كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إمدادات الغاز الروسية إلى الصين ستصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً في المستقبل.

وأكد نوفاك: “بحلول نهاية هذا العام نخطط للوصول إلى 22 مليار متر مكعب، وسنصل إلى إمدادات الطاقة الكاملة بسعة 38 مليار متر مكعب في عام 2025، ويجري تنفيذ مشروع طريق آخر في الشرق الأقصى لنقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز، ويتم العمل على مشروع “قوة سيبيريا-2″، والذي سيمر عبر منغوليا، بسعة 50 مليار متر مكعب، وبالتالي سيصل الحجم الإجمالي للإمدادات في هذا الاتجاه إلى حوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز”.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، في شباط/ فبراير 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في جميع أنحاء الكتلة.