السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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غازبروم توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا.. لهذا السبب

منذ 11 دقيقة
شركة غازبروم الروسية

شركة غازبروم الروسية

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قالت شركة غازبروم الروسية اليوم السبت 30 يوليو 2022، إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب جازبروم من المتعاملين معها.

وكانت “غازبروم” خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” يوم الأربعاء الماضي 20 يوليو 2022، إلى حوالي 20 بالمئة فقط من طاقته.

وتتهم دول الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام الغاز كسلاح ضمن الحرب، فيما تقول روسيا إن السبب وراء خفض الإمدادات هو توقف أحد التوربينات التي تضخ الغاز في خط الأنابيب.

ووافق الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية على خطة لخفض استهلاك الغاز ضمن أزمة تهدد الدول التي تعتمد كثيرا على الغاز الروسي في تدفئة المنازل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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